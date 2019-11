MACON, Georgia (41NBC/WMGT) — Below are the most recent results for SPLOST, ESPLOST, and TSPLOST.

SPLOST results

Peach County SPLOST

Yes: 1,767

No: 553

Washington County SPLOST

Yes: 3,626

No: 1,926

Crawford County SPLOST

Yes: 423

No: 93

Twiggs County SPLOST

Yes: 207

No: 61

ESPLOST results

Wilkinson County ESPLOST

No: 1485

Yes: 1130

Peach County ESPLOST

Yes: 1767

No: 553

Bibb County ESPLOST

Yes: 7979

No: 2558

TSPLOST results

Monroe County TPLOST

No: 1128

Yes: 1052