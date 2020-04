UPDATE (Friday, April 24 at 12 p.m.): Georgia COVID-19 tracker

COVID-19 GEORGIA TRACKER: UPDATED 4/24/20

MACON, Georgia (41NBC/WMGT) – The Georgia Department of Public Health (DPH) reports 22,147 confirmed cases of COVID-19 in Georgia as of 12 p.m. on Friday, April 24, 2020.

COVID-19 cases confirmed by DPH:

22,147 total

COVID-19 Confirmed Cases By County*: No. Cases No. Deaths Fulton 2468 90 Dekalb 1709 35 Dougherty 1487 108 Gwinnett 1366 46 Cobb 1343 69 Hall 984 9 Clayton 623 21 Henry 418 10 Cherokee 365 10 Richmond 344 14 Sumter 344 21 Carroll 317 11 Lee 298 19 Mitchell 290 24 Douglas 274 8 Bartow 265 28 Muscogee 258 4 Forsyth 240 8 Bibb 236 5 Houston 203 13 Chatham 200 6 Upson 193 14 Early 184 15 Coweta 182 4 Terrell 165 17 Baldwin 164 4 Colquitt 163 6 Rockdale 158 6 Thomas 158 16 Fayette 156 8 Habersham 156 3 Newton 155 6 Paulding 153 7 Randolph 151 18 Crisp 144 2 Spalding 141 8 Worth 141 9 Columbia 133 2 Floyd 129 10 Clarke 127 13 Lowndes 127 4 Butts 125 2 Troup 118 4 Barrow 107 3 Ware 103 8 Tift 97 3 Coffee 95 4 Dooly 88 7 Walton 83 3 Calhoun 82 3 Gordon 73 10 Jackson 73 1 Macon 66 2 Burke 64 3 Wilcox 64 6 Decatur 62 1 Turner 60 6 Whitfield 60 4 Walker 59 0 Harris 55 2 Oconee 54 0 Glynn 52 1 Pierce 52 2 Appling 51 4 Dawson 51 1 Greene 50 1 Stephens 50 1 Laurens 49 1 Grady 48 3 Meriwether 48 0 Catoosa 46 0 Bryan 45 2 Oglethorpe 41 3 Brooks 39 6 Mcduffie 39 4 Pike 37 2 Johnson 36 1 Peach 36 2 Polk 36 0 White 36 0 Liberty 35 0 Bulloch 34 2 Marion 34 1 Effingham 33 1 Lamar 31 0 Washington 30 1 Gilmer 29 0 Lumpkin 29 0 Putnam 29 3 Camden 28 1 Seminole 27 2 Wilkinson 27 2 Haralson 26 1 Miller 26 0 Toombs 26 3 Morgan 25 0 Union 25 1 Jones 24 0 Dodge 22 0 Wilkes 22 0 Ben Hill 21 0 Talbot 21 1 Bacon 20 1 Brantley 20 2 Clay 20 2 Fannin 20 0 Madison 20 1 Pickens 20 2 Pulaski 20 1 Baker 19 2 Jasper 19 0 Murray 19 0 Towns 19 0 Emanuel 18 0 Monroe 18 1 Stewart 17 0 Banks 16 0 Dade 16 1 Schley 16 1 Telfair 16 0 Cook 15 1 Elbert 15 0 Franklin 15 0 Irwin 15 1 Jenkins 15 1 Crawford 14 0 Hancock 14 0 Screven 14 1 Taylor 14 2 Jefferson 13 1 Berrien 12 0 Warren 12 0 Chattooga 11 1 Wayne 11 0 Jeff Davis 10 1 Lincoln 10 0 Heard 9 1 Rabun 9 0 Chattahoochee 8 0 Atkinson 7 0 Bleckley 7 0 Candler 7 0 Charlton 7 0 Clinch 7 0 Lanier 7 1 Webster 7 0 Hart 6 0 Tattnall 6 0 Twiggs 6 0 Echols 5 0 Evans 4 0 Mcintosh 4 0 Long 3 0 Quitman 3 1 Wheeler 3 0 Montgomery 2 0 Treutlen 2 0 Unknown 412 0 Non-Georgia Resident 927 10

*Based on patient’s county of residence when known

COVID-19 tests confirmed by DPH:



Total tests: 107,176; Positive tests: 22,147 (21%)

COVID-19 Testing By Lab Type: No. Pos. Tests Total Tests Commercial Lab 20832 100070 Georgia Public Health Lab 1315 7106

COVID-19 hospitalizations confirmed by DPH:



4,221 across the state

COVID-19 related deaths confirmed by DPH:



892 across the state

Official counts are according to The Georgia Department of Public Health’s Daily Status Report generated at 11:28 a.m. on Friday, April 24, 2020. The tool updates twice each day.